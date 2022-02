Un navire-usine rejette des tonnes de poissons morts dans l'Atlantique

Plus de 100 000 poissons morts, flottant en pleine mer. Cette immense marée grise vient d’être découverte par l’ONG Sea Shepherd dans le golfe de Gascogne, à 300 kilomètres de La Rochelle. Le responsable, le voici : le Margiris, deuxième plus gros chalutier du monde, un bateau usine, 142 mètres, capable de pêcher plus de 250 tonnes de poissons par jour. Son arme : ce filet de 600 mètres de long, qui emporte tout sur son passage. Et regardez, en comparaison, le plus grand mammifère marin, une baleine bleue apparaît minuscule. Ce type de navire conditionne en pleine mer sa pêche destinée à des poissonneries industrielles. Dans ses chaluts, il aspire régulièrement des espèces indésirables qui seraient ensuite rejetées en mer afin de libérer les cales. Cette pratique est dénoncée par Sea Shepherd. Dans ce cas précis, le chalutier Margiris aurait remis à l’eau des merlans bleus pêchés par erreur. De son côté, le Margiris reconnaît un accident de pêche. Le filet contenant les poissons aurait cédé. Une infraction qui pourrait coûter chère à son armateur hollandais. Le ministère de la Mer a ordonné une enquête pour déterminer les circonstances réelles de cet incident. Un scandale de plus pour ce mastodonte des océans ayant déjà été banni des eaux australiennes. T F1 | Reportage A. Cazabonne, L. Poupon, B. Chastagner