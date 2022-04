Un nouveau crime de guerre en Ukraine ?

Des survivants au milieu d'une rue jonchée de cadavres. Des civils fauchés à pied et à vélo. Ont-ils été pris dans les combats ou exécuté ? Pour cet habitant, la réponse ne fait aucun doute. "Ces gens étaient juste en train de marcher et les Russes l'auront tiré dessus sans raison. Le quartier d'à côté, c'est encore pire", raconte-t-il. Les autorités locales évoquent en tout des centaines de victimes à Boutcha, dans la banlieue de Kiev ravagée par les combats. Les corps ne sont pas immédiatement déplacés. Il faut d'abord vérifier que les Russes ne les ont pas piégé avec des mines. Alors les soldats les tirent avec les cordes. Dans un jardin, quatre personnes ont été enterrées. D'après la mairie, plus de 280 victimes reposent déjà dans des fosses communes. Les Russes ont occupé le secteur pendant presque un mois. L'Ukraine dénonce à Boutcha un massacre délibéré. Les autorités demandent de nouvelles sanctions contre la Russie. Une enquête de la Cour pénale internationale est déjà ouverte pour crime de guerre. TF1 | Reportage F. Litzler, M-H. Astraudo