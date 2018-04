Un nouveau film sur Pablo Escobar sortira le mercredi 18 avril

Le plus grand trafiquant de cocaïne, Pablo Escobar, n'en finit pas d'inspirer les réalisateurs. Un nouveau film relatant son histoire sortira en effet le 18 avril prochain et sera interprété par le célèbre acteur d'origine espagnole Javier Bardem. À ses côtés, Penélope Cruz interprétera la fameuse journaliste colombienne Virginia Vallejo, qui est tombée amoureuse de "l'empereur de la cocaïne". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.