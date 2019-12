Un nouveau mouvement citoyen voit le jour en Italie

Le 14 décembre 2019, les rues de Rome ont été envahies par des manifestants du mouvement des "sardines". Né sur Facebook, ce dernier a pour but de défendre des idées fondamentales comme l'antifascisme, l'antiracisme ou encore le respect de la Constitution et des minorités. Près de 35 000 "sardines" de tout âge ont répondu présent pour la première manifestation. Ceci pour dénoncer la nouvelle campagne électorale de Matteo Salvini, l'actuel leader de la Ligue d'extrême droite en Italie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.