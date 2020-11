Un nouveau protocole pour les lycéens et des règles qui changent pour le bac

Une de nos équipes a filmé l'intérieur d'un lycée près de Lens dans le Pas-de-Calais. Des lycéens nous ont aussi envoyé des vidéos montrant des couloirs bondés, des élèves entassés et des classes qui se mélangent inévitablement. Le respect de la distanciation sociale semble alors compliqué. "On se sent en danger. Et il ne faut pas oublier qu'en tant qu'élève, on rentre chez nous le soir, et on peut mettre aussi en danger notre famille", s'inquiète un lycéen. Ces scènes se multiplient et sont publiées chaque jour sur les réseaux sociaux. Alors, le gouvernement revoit déjà son protocole sanitaire, pourtant renforcé pour la rentrée. Désormais, 50% des cours seront dispensés à distance. Et depuis lundi, pour les professeurs et les élèves, ça fait une grande différence. Chaque semaine, trois jours au lycée, deux jours à la maison. D'autres établissements s'organisent à la hâte depuis ce matin pour être prêt lundi. Autre annonce, les épreuves communes du baccalauréat seront remplacées par le contrôle continu. Malgré ces concessions aux enseignants, l'appel à une grève nationale est toujours d'actualité lundi prochain.