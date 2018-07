Un nouveau reportage consacré au centenaire de l'Armistice de 1918

Remontons le temps et revenons 100 ans en arrière dans ce reportage spécialement consacré au centenaire de l'Armistice de 1918. Revivons ensemble en images l'assaut des Allemands au cours de la deuxième bataille de la Marne et les départs en vacances pour les enfants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/07/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.