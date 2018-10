Un nouvel Espace Game est lancé au Mont-Saint-Michel

C'est à pied et en faisant travailler leur matière grise que les participants se sont lancés à l'assaut de l'Espace Game du Mont-Saint-Michel le 29 septembre 2018. Il s'agit d'un jeu d'énigme autour de la mort du roi Henri II. Le principe est simple : les détectives d'un jour font des enquêtes pour élucider le mystère. Près de 1 000 personnes ont participé à cet Espace Game. Elles ont été aidées par 20 comédiens ayant pour mission de distiller des informations. En moyenne, trois heures ont été nécessaires pour terminer le jeu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 30/09/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 30 septembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.