Un nouvel hommage au père Hamel pour ne pas oublier son assassinat

L'émotion à Saint-Étienne-du-Rouvray ne retombe pas, quatre ans jour pour jour, après la mort du père Jacques Hamel. Le 26 juillet 2016, ce prêtre de 86 ans avait été assassiné par deux djihadistes alors qu'il célébrait la messe. Un hommage lui a été rendu ce dimanche en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. La journée avait débuté un peu plus tôt par une marche blanche. Certains ont toujours du mal à tourner la page.