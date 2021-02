Un nuage de sable du Sahara est en train d'arriver dans l'Hexagone

Depuis ce samedi matin, aux premières heures, nous avons pu voir dans les Pyrénées, au pic du Midi, à 2 800 mètres d'altitude, une ambiance sableuse, un spectacle grandiose. Un peu plus bas, à Peyragudes, un dépôt de poussières a légèrement teinté de brun le bas des pistes. Ce nuage de sable du Sahara est en train d'arriver sur l'Hexagone. Donc, il arrive par le Sud pour remonter vers le Nord, et il va se propager sur tout le pays jusqu'à lundi 13 heures. Entre autres, la densité de ce nuage va devenir de plus en plus importante. Elle va augmenter au fur et à mesure, c'est-à-dire que le nuage va être de plus en plus jaune et visible. Et comme nous attendons des pluies à partir de cette nuit et surtout demain, ce sable du Sahara pourrait retomber avec la pluie et la neige et se déposer sur la mer, les sols et aussi les voitures.