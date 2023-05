Un pactole convoité : la manne des bouteilles en plastique

Les clients d'un certain supermarché ont flairé la bonne affaire, ils font la queue pour échanger leurs vieilles bouteilles en plastique contre des bons d'achat, 116 bouteilles rapportent 2.06 euros et un peu de bonne conscience. Mais ne nous y trompons pas, nos déchets constituent surtout une aubaine pour les industriels qui veulent verdir leur image. Car une bouteille de plastique de type RPET peut se recycler jusqu'à 30 fois et se monnayer jusqu'à plus de 1 000 euros la tonne. Ces bouteilles usagées, qui n'intéressaient hier personne, sont devenues indispensables aux industriels. Ils sont prêts à tout pour récupérer cette matière première et envisagent même un système de consigne. Chaque bouteille serait vendue 20 centimes plus chers et le client récupérerait ses 20 centimes s'il rapporte la bouteille vide. Cela déplaît fortement aux communes. Aujourd'hui, ce sont elles qui gèrent la filière de collecte et de tri. Et même si elles ne récupèrent que 60% des déchets plastiques, cela rapporte de l'argent aux villes. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. de Francqueville, Q. Danjou, F. Amzel