Un panneau publicitaire dans mon jardin : ça rapporte !

À deux pas des marais salants, une petite maison typique du Croisic (Loire-Atlantique), celle de Gérard. Dans son jardin, il y a une pelouse bien entretenue, de beaux géraniums, et au bout, un panneau publicitaire. Loin de gêner le retraité, son panneau de huit m², double-face avec éclairage nocturne est même plutôt une fierté. Il représente surtout un complément de revenu, plusieurs centaines d'euros par an, nous dit Gérard. Nous n'en saurons pas plus. Avec l'inflation, de plus en plus de candidats souhaitent faire installer ces panneaux sur leurs terrains. Dans l'entreprise "Philippe Védiaud Publicité”, à Villiers-le-Bel (Val-d'Oise), les demandes ont triplé en quelques mois. Mais attention, seules 10% des demandes finissent par aboutir. L'entreprise étudie d'abord si l'emplacement leur est rentable. Et ce n'est pas tout, on ne peut pas installer des panneaux partout où l'on veut. La loi est très stricte. Voilà pourquoi les panneaux publicitaires chez les particuliers sont aujourd'hui moins nombreux. On en compte 90 000, c'est deux fois moins nombreux qu'il y a dix ans. TF1 | Reportage N. Robertson, F. Hamzel