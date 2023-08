Un parfum de Coupe du monde

Retrouver le Stade de France, c'est se rapprocher encore davantage du début de la Coupe du monde. Dans moins de deux semaines, c'est dans cette enceinte que l'équipe de France de rugby débutera son Mondial. Le dernier match de préparation ce dimanche après-midi, ici face à l'Australie, doit permettre aux Bleus de trouver leurs marques et de régler les derniers détails. Ce rendez-vous face à l'Australie, les joueurs l'ont travaillé toute la semaine, avec des entraînements de plus en plus relevés. À chaque séance, les joueurs peuvent compter sur le soutien sans faille de leurs supporters. Une semaine marquée par de fortes chaleurs. Ce mercredi, il faisait 40 degrés. Les organismes souffrent, mais pour le sélectionneur, Fabien Galthié, aucune excuse. Il recadre ses joueurs. Un rappel à l'ordre bien intégré par les joueurs. Le XV de France est arrivé à Paris ce samedi et les joueurs ont reçu leurs maillots pour le dernier grand test face aux doubles champions du monde australiens. TF1 | Reportage C. Abel, M. Dupont