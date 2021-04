Un pâtissier en liberté : les secrets de sa créativité

Se dépenser, se dépasser, cette course escarpée en forêt de Fontainebleau, Quentin Lechat, chef pâtissier de l'hôtel 5 étoiles "Le Royal Monceau" - Raffles Paris, s'y adonne dès qu'il le peut. "C'est un métier avec beaucoup de concurrence, et ça fait avancer, mais aussi parfois ça ferme la vision, ça nous met dans des cases. La nature apporte plus de ... Vas-y mec, c'est juste des gâteaux, vas-y comme t'as envie de le faire et fonces", révèle-t-il. Bien plus que de simples gâteaux. Des grands classiques revisités par le jeune homme de 31 ans. Un flan, mais parfaitement crémeux. Une tarte aux fraises avec pour base une brioche sucrée ou encore cette tarte au chocolat. Le pâtissier s'aventure parfois en dehors des sentiers battus avec, par exemple, cette tarte au pop-corn, inattendue. Surprenant également, ce lieu confidentiel où il nous emmène. L'atelier Harley-Davidson situé dans un parking parisien où sont personnalisées les célèbres motos, l'une de ses passions. Au-delà du goût et de l'aspect, le chef a eu envie d'accentuer la sonorité d'un feuilleté. "Si le bruit est croustillant dans le feuilletage. Si on a vraiment un truc craquant qui donne juste envie d'aller manger, on peut trouver un lien avec la moto qu'on va démarrer et qui va faire un bruit et on a juste envie de monter dessus et filer", explique-t-il. À l'aube de sa carrière, Quentin Lechat est loin d'avoir fini de nous délecter. Son objectif, crée chaque mois une nouvelle gourmandise dans le palace où il officie.