Un patron d'une conserverie lutte contre le gaspillage alimentaire dans l'Hérault

Depuis le début du confinement, la conserverie de Stéphane Strobl est à l'arrêt. Seul sans ses six salariés, celui-ci s'est lancé un défi : sauver les récoltes que les agriculteurs n'arrivent plus à vendre en les transformant. Ce patron offre ses services gratuitement, une façon de se rendre utile alors que le confinement l'avait laissé désœuvré.