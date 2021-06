Un pêcheur de homards du Massachusetts avalé par une baleine

Michael Packard, pêcheur de homards, sort tout juste de l'hôpital. Il raconte depuis vendredi une histoire invraisemblable. "Je plongeais à treize mètres de profondeur. J'ai senti un énorme coup. Tout est devenu noir. Je sentais juste des muscles et de la peau tout autour de moi. Je ne pouvais rien voir. J'étais sous le choc", a-t-il expliqué. C'est à l'extrémité du Cap Cod du Massachusetts que ce pêcheur aguerri a, selon ses dires, fait cette incroyable expérience. Celui qui l'accompagnait sur le bateau et qui a vu la scène se trouve être le fils de l'un des experts en baleine de la région. Provincetown est l'un des endroits où les baleines se nourrissent en cette saison. En quête de nourriture, elles foncent la bouche ouverte, filtrent l'eau avec leur fanon et recrachent tout ce que leur gorge trop étroite ne peut pas avaler. Michael Packard pense être resté 40 secondes environ dans la gueule de la baleine continuant à respirer grâce à son équipement de plongée. Une histoire qui pourrait sembler surréaliste si elle n'avait pas déjà été filmée il y a sept mois en Californie. Les baleines ont manifestement le bon goût de nous trouver immangeables.