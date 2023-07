Un petit air d'Irlande

D'immenses plaines verdoyantes, entrecoupées de murets en pierre. La nature sauvage et vallonnée n'est qu'à quelques mètres seulement de la mer. Nous ne sommes pas en Irlande, mais dans le nord du Cotentin. Les falaises aux fortes pentes créées par l'érosion sont exposées chaque jour aux assauts de la mer et du vent. Y venir est un dépaysement garanti. Sur ce territoire préservé, un seul bâtiment en pierre est présent depuis les années 60, il s'agit du restaurant - bar - salon de thé "Auberge des grottes". On y trouve des produits locaux, afin de respecter l'environnement. Sur le littoral, le sentier des douaniers marque la frontière entre terre et mer. Ils passent par des falaises de 128 mètres de haut, parmi les plus hautes du pays. À l'horizon, les îles anglo-normandes se dessinent et rappellent que l'Irlande n'est pas si loin. À quelques kilomètres de là, un jardin extraordinaire se développe depuis 1948. Au cœur de la vallée, protégé du vent et des embruns, Éric Pellerin, propriétaire du jardin botanique de Vauville, cultive plus de 1 000 espèces. L'environnement favorise le développement des fleurs et l'élevage des moutons. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos