Un petit groupe de gendarmes affecté en juillet et en août à l'île d'Ouessant

Elodie, Gilles, Pierre-Yves et Guillaume ont posé leurs valises sur l'île d'Ouessant pour une partie de la saison touristique. Une affectation estivale hors du temps. Première mission de la journée : le barbecue devant le poste de gendarmerie. "On est bien ici. On passe tout notre temps ensemble, forcément ça crée des liens", confie l'un d'entre eux. Les militaires sont bien loin de la cadence qu'ils connaissent à l'année dans leur caserne du continent. Quand les habitants se rendent au poste, c'est souvent pour prendre des conseils. La mission des quatre militaires est d'assister la population qui passe de 800 à près de 3 000 habitants durant l'été. Pour se mettre au rythme local, le vélo est de rigueur. Être au plus près des vacanciers, c'est l'objectif de l'après-midi, le plus souvent pour des échanges informels. Sur le littoral ou dans le bourg, tout le monde les connaît. Pierre-Yves en est à sa quatrième saison. Avec lui, les Ouessantins osent même le tutoiement.