Un phénomène d’une rare intensité en France

Réveil brutal pour ce jeune homme ce samedi à l'aube. Vendredi soir, le sol a tremblé à Thouars (Deux-Sèvres), et ce sont les caméras de surveillance qui en témoignent le mieux. Les vidéos montrent les mouvements d'un chat, effrayé. Tout comme Antoine, un retraité qui habite à une centaine de kilomètres de l'épicentre. On entendait sur une vidéo, en quelque sorte, la puissance du premier séisme à Niort. "J'étais en train de me faire couper les cheveux. On se demandait s'il y a eu une explosion dehors, puis on a vite compris que c'était un séisme", raconte Maxime Traon. Le premier s'est produit à 18 heures 38 hier, d'une magnitude de 5,8. Ce samedi matin, la première réplique s'est fait ressentir à 4 heures 27, d'une magnitude de 5,1. Et à 9 heures 31, une autre moins intense, d'une magnitude de 3,7, toujours au même endroit. Le tremblement de terre d'hier soir est le plus important enregistré dans l'Ouest de du pays depuis 1972. TF1 | Reportage P. Gallaccio, J. Rieg-Boivin