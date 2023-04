Un piano pour faire entendre l'autisme

C'est un concert exceptionnel à plus d'un titre. Le "Rêve d'amour" de Franz Liszt est aussi celui de l'artiste qui l'interprète, William Théviot. Il est autiste Asperger et a précisément été invité par la ministre de la Culture pour faire entendre à travers lui, la cause du handicap et de son inclusion dans la société. Et le nom de celle qui l'accueille dans ce ministère de la Culture, Rima Abdul-Malak, résonne aussi de ses différences. Celle de la petite fille qui a fui les bombardements de la guerre au Liban quand elle avait dix ans. Ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent. William l'avait approché il y a six mois lors d'un déplacement de la ministre à Bordeaux. Il n'a de cesse d'aller à la rencontre des autres, pour déconstruire les idées reçues sur le handicap. William n'a été diagnostiqué qu'à seulement 19 ans. Il a donc grandi sans savoir qu'il portait cette différence. À la fois hypersensible, mais embarrassé dans sa relation aux autres, de l'école jusqu'au Conservatoire. C'est un chemin de solitude que d'autres artistes autistes avant lui ont connu. D'Erik Satie à Glenn Gould, en passant par tous les oubliés de l'histoire. William les cherche dans les archives des bibliothèques pour faire entendre leurs voix, et avec elles, la sienne. Lui aussi a trouvé dans ses harmonies le moyen de s'élever et d'entrer en relation avec l'autre, même si l'artiste à la fin, reste toujours seul. TF1 | Reportage S. Pinatel, N. Clerc