Un policier dans le coma après avoir été renversé par un fourgon lors d'une opération à Bron

Depuis quelques semaines, des fonctionnaires de la sûreté départementale enquêtaient sur des vols en bande organisée. Vendredi soir, en planque sur l'aire de l'autoroute A43, ils sont tombés sur des malfaiteurs en flagrant délit de vol de marchandises dans un camion et les ont pris en filature. Lors de l'interpellation, le véhicule des fuyards a heurté de plein fouet l'agent de police. Grièvement blessé, il se trouve dans le coma. Ces individus sont activement recherchés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.