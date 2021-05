Un policier dans le coma après une intervention à Rive-de-Gier dans la Loire

Son corps gît inanimé à côté du véhicule de patrouille. Ses collègues tentent désespérément de le réanimer. Une intervention banale qui a dégénéré. Jeudi soir, trois policiers interviennent dans ce quartier de Rive-de-Gier pour tapage nocturne et tir de feu d'artifice. Le brigadier chef est encerclé. Ses collègues utilisent des gaz lacrymogènes et les jeunes ripostent. Le brigadier reçoit un objet lourd en pleine tête. Il perd connaissance et transporté en urgence à l'hôpital. À l'heure actuelle, ce policier âgé de 51 ans, père de deux enfants, est toujours entre la vie et la mort. Les habitants de Rive-de-Gier racontent un quotidien agité. Une fête qui expliquerait pourquoi les jeunes ne respectaient pas le couvre-feu. Ce genre d'altercation reste rare dans la commune. "Des événements que l'on pourrait qualifier de "caillassage" en règle telle que celui-ci. Ce sont des épisodes absolument rarissimes sur notre ressort", a souligné André Merle, procureur de Saint-Étienne (Gard). Les jeunes qui ont commis les faits sont toujours recherchés. Une enquête a été ouverte pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique.