Un policier tue trois personnes à Sarcelles avant de se suicider

Un drame s'est produit ce samedi à Sarcelles dans le Val-d'Oise. Un policier de 31 ans a tué trois personnes avec son arme de service et en a blessé trois autres avant de se donner la mort. D'après les premières enquêtes, une rupture amoureuse pourrait être à l'origine de cette tragédie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/11/2017 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.