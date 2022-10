Un potager à la maison pour dépenser moins

Valérie Tsimba cultive son potager sur un balcon de quatre mètres carrés et elle a un talent certain. Voici sa récolte de tomate en un mois seulement, environ dix kilos, sans compter ce qu'elle a déjà mangé. Ce sont des variétés anciennes, goûteuses, parfois introuvables sur le marché. Certaines tomates cerises bio sont vendues dans le commerce plus de 20 euros le kilo. En raison de son espace minuscule, elle produit uniquement des petits légumes, une trentaine de variété. Elle consacre une heure quotidienne à son potager pour une économie annuelle d'environ 250 euros. À Angers (Maine-et-Loire), Nicolas Courcelles et sa fille cultivent 30 mètres carrés. Son secret pour de bonnes récoltes est de bien travailler la terre. L'autre secret économique est d'acheter des graines bio reproductives. Il jardine uniquement avec sa bêche. Mais pour commencer un potager, plusieurs produits sont nécessaires pour un investissement global d'environ 100 euros. TF1 | Reportage L. Delsol, T. Valtat