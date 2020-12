Un premier cas de virus mutant détecté à Tours

La personne contaminée par la nouvelle souche du coronavirus est un Français. Il réside habituellement en Grande-Bretagne. Ce dernier est arrivé dans l'Hexagone il y a une semaine. Deux jours plus tard, alors qu'il était asymptomatique, il est venu au CHU de Tours pour se faire tester. Résultat : celui-ci est positif au Covid-19, mais pas que. Après des analyses complémentaires, les médecins réalisent que c'est le premier, dans le pays, à être infecté par le variant du virus. En ce moment, le patient est en isolement chez lui et selon les autorités sanitaires, il se porte bien. En revanche, tous les professionnels de santé qu'il a croisés depuis son retour dans l'Hexagone sont actuellement contactés. Le but étant de les isoler pour éviter de diffuser la nouvelle souche du coronavirus dans le pays.