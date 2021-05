Un premier week-end de déconfinement aux airs de vacances à Collioure

Oublier la contrainte des dix kilomètres, une famille en a parcouru 900 pour ce moment : la rencontre des orteils et de l'eau salée. Au programme, plage, produits locaux et détente. Qu'importe si le soleil est là ou pas, la tenue est estivale. A peine arrivés, certains s'attellent déjà aux premiers souvenirs de vacances. Un peu plus loin, un hôtel s'anime tout doucement. Sur 23 chambres, quinze sont occupées. "Il y a un petit frémissement ce week-end", raconte Jean-Philippe Sanyas, le gérant. "On aura un peu de monde le week-end prochain mais entre les week-ends, c'est très calme", rajoute-t-il. Calme comme les cuisines du restaurant de Patrick Palacio qui ne propose pour l'heure que des plats à emporter. Mais bientôt, ses 50 tables seront de retour en terrasse. "Vivement que nos terrasses soient pleines, que le balcon soit plein, qu'on puisse servir et faire notre métier comme on sait le faire", espère-t-il. Encore dix jours à patienter et les vacanciers pourront retrouver le plaisir des fruits de mer en terrasse.