Un produit, une région : la perche du lac Léman

La perche est l'un des plus petits poissons du lac Léman, mais également l'un des plus réputés. Environ 150 pêcheurs professionnels naviguent sur cette petite mer intérieure. Chaque soir, Alain Robbez-Masson tend ses filets, puis les relèvent au petit matin. Avec le réchauffement des eaux, les perches sont de plus en plus nombreuses dans le lac. L'été, elles se rapprochent des rives et sont plus faciles à attraper. Une fois au port, une journée de travail les attend. Aucune machine pour les aider, ils découpent les filets à la main. Cette tâche minutieuse justifie son prix qui est de 45 euros le kilo. Sur le marché, les clients sont attachés à ce poisson, reconnaissable grâce à sa petite taille et à sa chair ferme. Au bord de l'eau, la perche est un incontournable des restaurants, on la trouve sur toutes les cartes. En cuisine, la base est toujours la même. Les filets sont saupoudrés de farine et cuisent dans le beurre. Pour la sauce, vous pouvez opter pour la classique. Servi avec de la salade et de la pomme de terre, le filet de perche est un symbole de l'été. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand