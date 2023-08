Un produit, une région : l'abricot du Ventoux

C'est un fruit de velours gorgé de soleil. L'abricot incarne toute la douceur de la Provence. Dans ces vergers, Michelle, 80 ans, assure la récolte depuis l'âge de quatorze ans. Ici, les abricots sont une affaire de famille. Michelle a transmis ses secrets à Line, sa fille, puis à Julien, son petit-fils. Ainsi, depuis cinq générations, la famille Isnard cultive l'art de la cueillette. Ici, pas de machine mais un escabeau et des paniers en osier. Julien, le dernier de la famille à reprendre l'exploitation, veut aussi conserver la vieille brouette de son grand-père. Aussitôt cueillis, les abricots colorent déjà les étals de Carpentras (Vaucluse). A 2,95 euros le kilo, on ne se prive pas. Symboles de l'été, les abricots évoquent forcément de bons souvenirs. Le plus souvent, on les dévore tout cru comme des bonbons. Mais dans le village du Barroux, Arnaud Nicolet sait les cuisiner de façon plus originale, avec un filet de canard. En plein air, le chef dore les abricots dans la graisse de canard et le chant des cigales accompagne la mélodie des grillades. Ajouter un peu d'herbe bien fraîche à un parfum de garrigue sur un fruit d'été, voilà toutes les saveurs des vacances dans une assiette. TF1 | Reportage P. Géli, F. Miara