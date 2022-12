Un produit, une région : le citron, le soleil de l'hiver

Le citron de Menton est un fruit gorgé de soleil. La récolte vient tout juste de débuter dans ces terrains à flanc de colline. Ici, l'agrume s'épanouit dans un environnement très favorable. En effet, le bassin génère un micro-climat avec la proximité de la mer et protège les terres du froid et du Mistral. Se cueille à la main, le geste ne s'improvise pas. L'agrume est si tendre et si doux que certains le dégustent à peine cueilli de l'arbre. Et dès qu'il est récolté, le voilà déjà sur les étals. En ce début de saison, le citron de Menton qui bénéficie d'une indication géographique protégée se fait encore rare. Seules quelques boutiques le vendent. Pour ce produit haut de gamme, comptez deux euros la pièce ou neuf euros le kilo. Alors les fêtes constituent une belle occasion pour se faire plaisir. En plus d'être un remède de grand-mère pour affronter l'hiver, ce fruit est généreux en astuces et recettes. Pour Luisa Inversi Delpiano, le citron est une source d'inspiration sans limites. Elle conseille par exemple de mettre du zeste du citron de Menton dans un bocal avec du sel ou encore presser les citrons et les transformer en glaçon. TF1 | Reportage S. Boujamaa, A. Flieller, C. Napoli