Un Produit, une Région : le ti jacques, un fruit qui se mêle à des plats salés ou servi seul

Dans ces arbres d'environ cinq mètres, certains ti jacques peuvent atteindre jusqu'à 40 kilos. Son pays d'origine, c'est l'Asie en général. Dans les régions tropicales où il fait chaud et humide, sa culture ne demande aucun effort particulier. Mais pour la cueillette, il faut tout de même un peu de savoir-faire, et surtout une bonne oreille. Lorsque les ti jacques sont creux et parfumés, c'est le signe qu'ils sont bien sucrés et peuvent donc être servis en dessert. Pour le consommer de cette façon, ils ont besoin de deux ou trois mois de pluie. Mais sachez qu'on peut aussi les déguster autrement. Sur ce marché, les clients achètent ce fruit beaucoup moins mûr pour le cuisiner en carry avec de la viande et du riz. Il est déjà haché ou battu en créole pour éviter, en l'épluchant, de se coller les doigts. Richard le cuisine toute l'année pour ses amis. Il verse de l'huile dans la marmite, puis y ajoute les oignons, l'ail et le gingembre. Il termine par un mélange aromatique de tomate et de curcuma avant de faire revenir le ti jacques. TF1 | Reportage H. Capis, S. Ducasse