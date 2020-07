Un produit, une région : les irrésistibles chipirons du Pays basque

Les gens du Nord parlent d'encornet, les Méditerranéens de supion et les Basques l'appellent chipiron. Pour pêcher ce type de calamar, nous avons longé la côte de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques). Produits d'exception, les chipirons de ligne se vendent 35 euros le kilo. Un prix qui se justifie par leur qualité et leur rareté. Pour les déguster comme il faut, Philippe Labarthe, chef à la Buvette de la Halle, nous a concocté une recette à la portée de tous. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 25/07/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 25 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.