Un produit, une région : Petit Marseillais, le succès du poivron provençal

À quelques kilomètres de Marseille (Bouches-du-Rhône), la star des champs est prête pour la récolte. S'il partage un air de famille avec son cousin, le Petit Marseillais n'a pas grand-chose à avoir avec le poivron carré. Sa culture est particulièrement exigeante, mais il n’est pas question pour autant de délaisser ce morceau de patrimoine provençal. À Marseille, sur un marché de producteurs, les adeptes du légume aux allures de piments exotiques se comptent par dizaine. Très léger, vert ou jaune, le Petit Marseillais est un produit authentique. Il est une fierté, et ici, tous les habitants le connaissent depuis longtemps. Marseillais ou adoptés, à rôle d'expert, un détail ne trompe pas : l'accent. À la cuisine, on le prépare cru ou légèrement doré avec de l'ail, du sel et un peu d'huile d'olive. Voici les secrets de la cuisine provençale : être créatif, mais rester simple. De fin juillet jusqu'aux premières gelées, le Petit Marseillais se récolte, mais il faut faire attention aux surprises : un poivron sur dix serait pimenté. TF1 | Reportage E. Binet, H. P. Amar