Un produit, une région : tout est bon dans la blette

De grandes feuilles vertes à perte de vue, pas de doute, les blettes s'épanouissent bien. Du soleil et pas de gel, ces conditions permettent au légume de pousser sous des serres, mais aussi d'en trouver dans tous les jardins de la région niçoise. Les blettes, presque sauvages, ne demandent aucun entretien. Elles se trouvent toute l'année au jardin, mais changent au fil des mois. Quelle que soit la saison sur le marché, les blettes sont vendues après avoir été cueillies. Faites le plein de fer et de vitamine A pour deux euros la botte. Par ailleurs, blettes à feuilles ou blettes à côtes sont sur tous les étals. Autrefois, les Niçois étaient appelés les mangeurs de blettes. Et aujourd'hui encore, ils font pleines de choses avec : omelette, gratin, gnocchi, etc. Ce son des blettes à toutes les sauces que l'on peut même cuisiner sucré en dessert en faisant une tourte. C'est un vrai régal pour une famille qui va nous montrer ses petits trucs pour préparer les blettes. Par exemple, pour enlever l'amertume, trois bons bains sont nécessaires. Il suffira ensuite de les cuire deux ou trois minutes dans l'eau bouillante. TF1 | Reportage A. Flieller, C. Napoli