Un professeur de français soupçonné d'une cinquantaine de viols sur des enfants en Asie

Un homme de 51 ans a été interpellé à Besançon. Il est soupçonné d'avoir agressé et violé une cinquantaine d'enfants en Asie. Le 4 février 2019, le quinquagénaire a été arrêté par la police thaïlandaise dans un hôtel à Bangkok en compagnie de deux adolescents de 13 et 14 ans. Mais pour une raison encore inconnue, l'individu a été relâché quelques jours plus tard et a pu récupérer son passeport.