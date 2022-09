Un puissant séisme frappe Taïwan

À Taoyuan, une partie de badminton a failli tourner au drame. Soudain, le toit s'est effondré sous l'effet du séisme. Les étudiants ont eu la vie sauve grâce à leur réflexe. Dans une gare au sud du pays, Hualien, les passagers ont eu la peur de leur vie, car un peu plus loin, le toit s'est effondré sur le quai et plusieurs voitures sont couchées sur les voies. Sur les routes de montagne, des pierres et des arbres se sont abattus à quelques mètres seulement de quatre motards. Yuli est la ville la plus touchée. Les habitants ont fui leurs maisons dès les premières secousses, mais dans une vidéo en direct, un immeuble vient de s'effondrer. Plusieurs personnes sont prises au piège dans un supermarché. Patiemment, les pompiers libèrent le passage et sauvent toutes les victimes, au nombre de quatre au total. Une petite fille de cinq ans est la dernière à sortir des décombres. L'épicentre du tremblement de terre se trouve au sud de Taïwan. Durant quelques heures, le Japon voisin redoute même un tsunami sur ses côtes. Le bilan provisoire fait état d'un mort et 80 blessés. Grâce aux constructions antisismiques et à des exercices réguliers, les Taïwanais ont évité le pire. Les secousses ont été ressenties partout dans le pays, jusque dans la capitale Taipei, à 250 km de l'épicentre. TF1 | Reportage B. Christal, A. Mainguet-Suarez