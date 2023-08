Un quotidien avec moins de policiers à Marseille

À Marseille (Bouches-du-Rhône) et dans tous ses commissariats, cela fait quatorze jours que déposer plainte relève du parcours du combattant. Il y a trop de demandes et une attente interminable avec cinq à six heures d'attente. Seules les interventions et les affaires urgentes sont traitées, de quoi sérieusement inquiéter les riverains. Un citoyen témoigne avoir été frappé il y a quatre mois dans la rue alors qu’il y avait des policiers, mais maintenant qu’il n’y en a plus, c'est la loi du plus fort qui se mette petit à petit. Un peu plus loin, sur la plage des Catalans, les saisonniers regrettent les patrouilles des forces de l’ordre pour faire fuir les pickpockets à la stratégie bien rodée. Dans ces conditions, il est difficile de se détendre sur le sable. D’après un syndicat, avec le mouvement de protestation des policiers, environ 30% des effectifs manquent à l’appel à Marseille. De son côté, la direction de la police nationale demande des retenues sur salaire et appel à la fin des arrêts de travail. TF1 | Reportage E. Binet, H.P. Amar, P. Géli