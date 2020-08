Un radar pour sauver de la noyade

Depuis 1983, 24 personnes se sont noyées dans une cascade de la commune de Roque-Sur-Cèze (Gard). Ce lourd bilan a poussé le maire à investir dans une nouvelle technologie, un radar anti-noyade. La machine guette les 1 500 visiteurs quotidiens du site et détecte les personnes qui s'approchent trop près du bord, là où le risque de chute est important. Grâce à ce détecteur dernier cri, les équipes au sol gagnent un temps précieux.