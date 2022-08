Un refus d'obtempérer toutes les vingt minutes

À Paris, il y a dix jours, ou dans l'Essonne la semaine précédente avec ce policier accroché à la portière... Sur Internet, ces images dignes d'un film d'action se multiplient, à tel point que la question se pose : les refus d'obtempérer sont-ils plus fréquents ? En 2021, le ministère de l'Intérieur a recensé plus de 26 000 refus d'obtempérer, soit un toutes les vingt minutes. En deux ans, donc, le phénomène a augmenté de 3%. La plupart du temps sur des contrôles routiers, comme ce qui s'est produit dans les Yvelines ce vendredi après-midi. Les refus d'obtempérer sont-ils plus violents ? L'IGPN, la police des polices, n'a pas souhaité communiquer le nombre des policiers blessés sur un refus d'obtempérer. Mais de l'aveu de plusieurs membres des forces de l'ordre, la violence lors de ses interventions a largement augmenté. Alors, sur le terrain, il faut redoubler de vigilance. Et dans les cas les plus graves, les policiers ont-ils le droit de recourir aux armes de service ? L'usage des armes à feu est autorisé en cas de danger, mais n'a pas augmenté ces dernières années. Selon les chiffres, 157 tirs ont été effectués par des policiers en 2021, sur des véhicules en mouvement, soit à peine 1% des interventions. Pour un refus d'obtempérer, la peine maximale encourue est d'un an de prison, 7 500 euros d'amende et le retrait de six points sur le permis de conduire. TF1 | Reportage M. Desmoulins, A. Cécilia-Joseph, M. Bajac