C’est une autre image de la Corse que celle des plages de rêve et des eaux turquoise. La Corse, ça n’est pas seulement une île, c’est aussi une montagne, avec des zones sauvages méconnues du public et préservées du tourisme. Peuplée de bergers transhumants, les zones montagneuses et les petits hameaux montrent une autre image de l’île, plus authentique.