Un repas de Noël solidaire à Toulon

Le temps d'une soirée, les clients de ce restaurant gastronomique et les sans-abris de l'agglomération toulonnaise ont pu goûter aux mêmes choses. Un peu plus tôt dans la journée, dans la cuisine de ce restaurateur, ces repas sont en train d'être préparé une partie d'entre eux va être distribuer par les restos du cœur aux plus démunis. Au menu, foie gras, saint-jacques.. Il y a de quoi faire saliver. Pendant que les clients viennent récupérer leurs menus à 68 euros, les bénévoles des Restos du cœur partent en maraude. À chaque arrêt, c'est le chef en personne qui présente ses plats. Plus que les menus, c'est le geste qui compte. Une solidarité dont les Restos du cœur ont toujours besoin alors que le nombre de personnes en situation précaire ne cesse d'augmenter.