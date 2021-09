Un réseau d'écoles privées payées à la journée au Ghana

Un rituel surprenant se déroule à l'entrée d'une école au Ghana, en Afrique. Tous les matins, les élèves arrivent billets à la main. Dans cet établissement, les enfants paient leur scolarité au jour le jour. Pour cinq cédis, l'équivalent 70 centimes d'euros, une petite somme dans le pays, les fournitures scolaires, l'uniforme et le déjeuner sont compris. L'école publique est gratuite mais a la mauvaise réputation avec des classes surchargées. Beaucoup de familles, même pauvres, préfèrent payer ce type d'école. Mais pour pouvoir proposer ce prix bas, les enseignants ne sont pas diplômés. Anani Comfort a 20 ans et seulement le bac. Ces jeunes professeurs sont payés deux fois moins que leurs confrères diplômés et leurs cours sont préparés à la chaîne. Au siège du groupe, des spécialistes de l'éducation recrutent des enseignants novices. Ensuite, à partir du programme national, ils préparent des leçons en kit pour les professeurs des 32 écoles du groupe. Dans ce pays où seuls quatre enfants sur dix atteignent le collège, la formule séduit de nombreuses familles aux revenus modestes.