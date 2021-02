Un restaurateur et ses clients viennent en aide aux plus démunis à Roubaix

Un "plat suspendu", voilà ce que des clients peuvent acheter en plus de leurs commandes dans un restaurant collaboratif de Roubaix (Nord). Il s'agit d'un repas qui sera distribué à des personnes dans le besoin. "C'est un plat qui va aider des personnes en grande difficulté en ce moment", confie une cliente. "Non seulement j'aide le resto, mais en plus je viens en aide à quelqu'un qui a des problèmes", rajoute-t-elle. C'est en fin décembre que ce restaurant a décidé de proposer à ses clients l'achat de repas solidaires. Tout de suite, l'idée a connu beaucoup de succès y compris auprès de clients qui vivent très loin de Roubaix. Ceux-ci commandent des repas suspendus sur internet. Depuis, le restaurant a augmenté de 50% le nombre de menus vendus par jour. Chaque semaine, ces repas sont livrés dans un hôtel qui héberge des demandeurs d'asile. Elgora Diop, le gérant, effectue lui-même les distributions. Cette initiative, c'est un restaurant sauvé et des sourires chez des bénéficiaires qui se régalent.