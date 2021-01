Un réveillon sans couvre-feu en Guadeloupe

Dans un restaurant en Guadeloupe, le réveillon, c'est menu créole, service à l'assiette et pas plus de six par table. C'est la condition sine qua non pour accueillir des clients. Certains de ces derniers viennent de Paris pour retrouver leurs proches, leurs familles et aussi pour faire des vacances. Mais il est interdit de danser, une règle imposée par la préfecture. Le lendemain matin, 1er janvier à 10h, oublier le café, sur les stands, c'est rhum arrangé. Pour ceux qui souhaitent un démarrage en douceur pour la nouvelle année, une séance de détente musculaire, en respectant une distance de deux mètres. Un décor qui fait rêver et dont les vacanciers ont bien intégré, qui envoient des photos aux proches rester en métropole. Il y a tout de même une règle à respecter sur les plages, qui sont interdites à partir de 19h tous les soirs. Cela afin de limiter la propagation du virus. À titre de rappel, 40 000 touristes sont arrivés en Guadeloupe pour les fêtes de fin d'année.