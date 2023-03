Un robot-nettoyeur pour le Vieux-Port de Marseille

La machine a fonctionné toute la nuit et ça marche : "Il y a déjà plein de déchets". Depuis vendredi, les bénévoles testent un aspirateur des mers pour nettoyer le Vieux-Port. "Voilà un petit bout de polystyrène. Ça va dans la mer, se décompose et va jusque dans les planctons", explique Georges-Edouard Legré. Des bouteilles en plastique, des canettes, des déchets ménagers, ce robot aspirateur fabriqué à côté de Marseille mange tout en quelques heures. Pas besoin de plongeur ni d'épuisette, ce système branché à une prise électrique est autonome, grâce à un système de pompage. "Les déchets descendent de la ville quand il y a une grosse pluie. On a un système pour nettoyer les rues. Là, on a un système tout simple qui permet 24/24h de nettoyer ce qui flotte à la surface du port" déclare Geoffroy de Kersauson, président de l'association. Quatre appareils vont nettoyer le Vieux-Port durant deux jours sous le regard des Marseillais étonnés : "c'est plein de bon sens. Ce qui m'étonne c'est de ne pas en voir plus", "c'est mieux que rien. De toute façon, il faut faire quelque chose. Il faudrait que tout le monde fasse ça", "c'est toujours sale", disent-ils. Dans la matinée, il a quand même fallu la force des bras des bénévoles pour repêcher un scooter tombé dans le Vieux-Port. TF1 | Reportage P. Lefrançois, P. Fontabla