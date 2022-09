Un rorqual de 20 tonnes et 15 mètres de long s'échoue sur l'île de Sein

Ce rorqual mesure 15 mètres de long et pèse près de 20 tonnes. L'animal s'est échoué vendredi dans l'après-midi sur l'île de Sein. Samedi, le long du chantier côtier, les rares vacanciers encore présents sont émus. "C'est impressionnant. En venant sur l'île de Sein, je ne pensais pas voir une baleine échouée", dit une touriste. Quelques kilomètres plus loin, dans le bourg, les habitants sont aussi surpris. La situation est tellement rarissime. Les échouages de cétacés de cette taille sont relativement rares sur les côtes françaises. Il existe en moyenne cinq par an, mais tout se complique sur une île. "Sur le continent, un animal qui s'échoue, il n'y a pas de problème. Il y a des moyens lourds. Ici, on est un peu au bout du monde, donc, c'est toute une problématique pour faire évacuer l'animal", explique Joseph Neysius, sapeur-pompier. D'autant plus que l'animal s'est échoué sur une pointe à l'est du bourg. Un endroit difficile d'accès. "C'est une presqu'île. Donc, à marée haute, on ne peut plus accéder à cet endroit par marée basse", poursuit le sapeur-pompier. Si la carcasse de ce rorqual ne peut pas être remorquée sur le continent, il faudrait la découper sur place. C'est ce qui s'est produit en 2011 lorsqu'une baleine s'est échouée. Les conditions météorologiques n'ont pas permis de déplacer le rorqual. Une balise GPS a donc été installée sur le mammifère marin, dans le cas où il repartirait avec la marée montante. TF1 | Reportage M. Pirckher, J. Denniel