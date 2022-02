Un salon de l'agriculture dans un contexte particulier

C'est pour les agriculteurs l'une des répercussions économiques de l'intervention russe en Ukraine. En demande de céréales pour nourrir leurs animaux, les éleveurs français observent impuissants la subite hausse des cours liée au conflit entre les deux pays, tous deux producteurs de maïs et de blé. Parmi les plus touchés par cette hausse des prix, les élevages de porcs, gros consommateurs des céréales, étaient déjà en crise depuis plusieurs mois. En raison de l'actualité internationale, le chef de l'Etat ne devrait pas sillonner les allées du salon demain comme c'est traditionnellement le cas. Une simple rencontre avec les syndicats serait prévue. Au cœur des revendications, une meilleure rémunération de leur travail notamment face aux grandes surfaces avec qui les négociations en cours sont tendues. En dix ans, 100 000 exploitations agricoles ont disparu en France. Une problématique que les professionnels veulent mettre en lumière alors que les candidats à la présidentielle sont attendus au salon. Privés de salon en 2021 à cause du Covid, les agriculteurs misent beaucoup sur cette édition dite de retrouvailles pour mettre en valeur ses activités et peut-être recruter de nouveaux profils pour faire vivre leurs exploitations. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, N. Clerc, S. Humblot