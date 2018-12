Un samedi calme sur les Champs-Élysées

Pour la première fois depuis le début du mouvement des "gilets jaunes", l'avenue des Champs-Élysées a vécu un samedi relativement calme. Les actes de violence n'ont pas eu lieu sur la plus belle avenue du monde. Certains commerçants ont pu retirer les barricades devant leurs magasins. Le matériel pour les feux d'artifice et les illuminations du réveillon a été mis en place. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/12/2018 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.