Un samedi de manifestations : mobilisation en hausse

Les revendications n'ont pas changé depuis trois semaines, mais pour la première fois, elles sont clamées un samedi, avec l'objectif de mobiliser ce qui ne fait pas grève d'habitude. Cette stratégie a permis de garder une mobilisation élevée partout, dans les moyennes et les grandes villes. Il y avait ce samedi 963 000 manifestants selon la police, 2 500 000 selon les syndicats. C’est plus que mardi dernier, mais moins que le 31 janvier. Dans les cortèges comme à Valence, on croise des familles. À Lille, un adolescent de 16 ans, manifeste pour la première fois, mais ses arguments sont déjà affûtés. À Paris, la mobilisation bat un record depuis le début de la contestation, 93 000 manifestants selon les chiffres de la police. Parmi les nouveaux, il y a ceux pour qui faire la grève coûte trop cher. Et puis, des salariés de secteur où elle est moins courante, comme la finance par exemple. La prochaine journée d'action a été fixée le 16 février. Les syndicats s'adressent au gouvernement et menacent de mettre la France à l'arrêt en mars. Message adressé aussi aux députés qui continueront d'examiner le projet de loi la semaine prochaine. TF1 | Reportage B. Augey, A. Dubail