Un saut de l'ange à 75 ans !

À 75 ans, Jean-Michel Beaujon pratique le yoga. Jusque-là rien de très surprenant, mais lui s'en sert pour se préparer à faire le grand saut. Un plongeon à seize mètres de haut, la tête la première, le jour de son anniversaire. "Je suis tellement content, j'ai envie de pleurer. Je suis stressé, mais bon, je ne le dis à personne", rapporte-t-il. Et Jean-Michel n'est pas du genre à se dégonfler. Il prend une dernière inspiration et il s'élance. Certes, à cause du vent, le plongeon cette fois n'est pas parfait. Mais l'entrée dans l'eau à 75 kilomètres-heures s'est bien passée. Au pied du rocher de la Galère, Jean-Michel peut être fier. Il vient de devenir officiellement le plongeur de haut vol le plus âgé du monde. Mais lui, il voulait surtout rendre hommage à celui qui lui a tout appris, l'abbé Simon. C'est celui que l'ont surnommé "le curé volant", et qui détenait le précédent record avec 74 ans. Jean-Michel parle d'un père spirituel dont il a suivi les pas pendant plus de 50 ans. TF1 | Reportage M. Perrot, H.P. Amar, É. Peypin