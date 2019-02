Un tabloïd aurait menacé Jeff Bezos de publier des photos intimes

Jeff Bezos n'avait jamais été la cible de la presse concernant sa vie privée. Mais depuis l'annonce son divorce, un tabloïd a publié des photos de sa maîtresse supposée et des messages que se seraient envoyés les deux amants. L'hebdomadaire pro-Trump aurait même menacé le propriétaire du Washington Post de publier des clichés intimes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/02/2019 présenté par Anne-Claire Coudray. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.