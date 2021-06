"Un tour chez ma fille" au cinéma le 16 juin

Après avoir cohabité avec Alexandra Lamy, Josiane Balasko envahit l'espace vital de sa seconde fille, Mathilde Seigner. Pour tourner ce deuxième épisode, l'équipe a posé ses bagages à Bandol (Var). Le réalisateur a gardé les fondamentaux : les repas de famille et le caractère de la maman. "Nous, les personnages, on est entré dedans comme dans une combinaison qui nous allait bien", confie Josiane. Quelques nouveautés viennent pimenter le programme. Josiane Balasko a une mère castratrice, Line Renaud, qui a bien du mal à être aussi méchante que prévu. "Elle est gentille, mais elle tient à sa fille. Donc à voir Josiane un peu brimée, ça fait plaisir", raconte le réalisateur, Eric Lavaine. Quant au couple Mathilde Seigner et Jérôme Commandeur, il bat de l'aile. "On va chez le psy conjugal. Ma femme, elle, n'y tient pas trop. Je lui dis de verbaliser parce que le psy dit qu'il faut verbaliser, ne jamais garder pour soi", raconte l'acteur. Pas sûr que l'arrivée de la belle-mère règle tous les problèmes.